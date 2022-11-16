أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16-11-2022.. وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات

علمت “المال” من شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن سعر الذهب شهد ارتفاعا في البورصة العالمية للمعادن بعد مكاسب تصل إلى 14 دولارا للأوقية ، لتعاود أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16-11-2022 قفزاتها مجددا بشكل طفيف في التعاملات الصباحية، وسط توقعات بمواصلة الصعود.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقا ، إن الجرام في تعاملات سوق الصاغة شهد ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات ليسجل الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1267 جنيها، مقارنة مع سعر الجرام أمس البالغ 1264 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخري.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16-11-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1448 جنيها)

ووفقا لنجيب فإن سعر الذهب عيار 24 عاود الصعود في التعاملات الصباحية ليسجل 1448 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1267 جنيها)

وعوض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 جزءا من خسائره خلال التداولات ، ليبلغ 1267 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1086 جنيهًا)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، من صعود الأوقية عالميا ليبلغ 1086 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10136 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا جديدا ليسجل نحو 10136 جنيه، بعد أرباح تصل إلى 32 جنيها للجنيه ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما ربح سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 44888 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.448 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعاودت الأوقية الصعود بشكل ملحوظ في التعاملات بالبورصة ليربح المعدن الأصفر عالميا نحو 14 دولار ، ويقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1784 دولار ا.

وتتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل أبرزها سعر الأوقية عالميا وعوامل العرض والطلب بالإضافة إلى سعر الدولار أمام الجنيه محليا.