أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-9-2021 وعيار 21 يرتفع بقوة

واصلت اوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية ارتفاعاتها المتتالية بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم ، ليصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 15-9-2021 بشكل ملحوظ في مطلع تعاملات اليوم الصباحيه في سوق الصاغة المحلية ، وسط توقعات بمواصلة الصعود.

وارتفع جرام الذهب اليوم في مصر بقيمة جنيهان ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 786 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 784 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. المشغولات الذهبية

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 15-9-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 896 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (786 جنيه)

فيما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 786 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (673 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة صعوده محليا ليسجل 673 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6288 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6288 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27776 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 896 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1803 دولار.

التضخم الامريكي السر وراء الصعود

وارتفع سعر الذهب محليا نتيجة صعود اوقية الذهب عالميا بعد صدور تقرير التضخم للاقتصاد الامريكي عن شهر اغسطس الماضي ليسجل التضخم الامريكي 5.3% وهي نسبة مرتفعه مما ساهم في جذب الاستثمارات المعدن الاصفر بدلا من ادوات الدين الامريكية

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه عبر المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه