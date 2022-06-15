أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-6-2022.. وعيار 21 يرتفع 6 جنيهات

بدأ سعر الذهب اليوم تداولاته اليومية في البورصة العالمية على ارتفاع ملحوظ خلال ثالث أيام التعاملات، لتعاود معه أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-6-2022 في بداية تعاملات اليوم الصباحية بسوق الصاغة المحلية، بالتزامن مع ارتفاع الاوقية عالميا نتيجة هبوط العائد على السندات الأمريكية.

وعلمت “المال” من نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقا، أن سعر الذهب في مصر ارتفع نحو 6 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 997 جنيها للجرام، بعد إغلاقه أمس عند 991 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1142 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7 جنيهات، ليسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1142 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل مصنعية والأكبر جودة والأقل مبيعا في مصر .

سعر جرام الذهب عيار 21 (997 جنيها)

وأشار نجيب إلى أن جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز مثل باقي الأعيرة بشكل كبير في التعاملات ليبلغ 997 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (856 جنيهًا)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ارتفاعه بالتعاملات الصباحية ليبلغ 856 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7976 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 56 جنيها ليبلغ نحو 7976 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35402 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.142 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1822 دولار.

وصعد سعر أوقية الذهب في منتصف التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية اليوم بواقع 22 دولار للأوقية واستفاد بها أسعار الذهب اليوم في مصر مع انخفاض عائد السندات الأمريكة عالميا.