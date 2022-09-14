أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-9-2022.. واستقرار عيار 21

استقرار جديد في السوق محليا وعالميا بعد هبوط قوي امس خلال تداولات البورصة العالمية للمعادن ، لتعاود هدوئها اليوم ويستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 14-9-2022 في بداية التعاملات بسوق الصاغه المحلية اليوم وسط توقعات بمعاودة الصعود.

محليا واصل الجرام ثباته اليوم بعد خسارته امس 3 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1113 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره أمس ، غير متضمنه المصنعية والتى تتضمن وضع ضريبة القيمة المضافة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 14-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1272 جنيها)

لازال سعر جرام الذهب عيار 24 يحافظ على مستوياته خلال التعاملات ، ليبلغ 1272 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1113 جنيه)

ووفقا لشعبة الذهب فإن سعر جرام الذهب عيار 21 لم يتغير صباحا في سوق الصاغة مثل باقي الأعيرة ، وببلغ 1113 جنيه للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (953 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ثبات ملحوظ بتعاملات اليوم ليبلغ 953 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8904 جنيه)

واكدت الشعبة ان سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر واصل استقراره ليبلغ نحو 8904 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39432 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.272 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ان سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل ثبات التعاملات اليوم نحو 1705 دولارًا للاوقية بعد خسارتها امس حوالي 20 دولار نتيجة بيانات ايجابية عن التضخم الامريكي