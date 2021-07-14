أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-7-2021 وصعود عيار 21 بقوة

صعود جديد سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-7-2021 بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية ، مع ارتفاع سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية مع ترقب المستثمرين للبيانات التى تصدرها بعض الاقتصادات الدولية.

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر الآن بقيمة جنيهين للجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 791 جنيها للجرام، مقارنة مع سعره في تعاملات أمس التى سجلت 789 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-7–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (903 جنيهات)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 903 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (791 جنيه)

كما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 791 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (677 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة صعوده محليا ليسجل 677 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6328 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6328 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27992 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 903 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1814 دولارًا.

فيما ينتظر المتعاملون في سوق المعادن إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك كندا المركزي وبيان قرار سعر الفائدة لبنك كندا ومخزون النفط الأمريكي الخام والذي يؤثر على الاستثمار في الذهب من عدمه.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.