أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-6-2023.. عيار 21 يخسر 10 جنيهات

افتتحت أسواق الصاغة بمختلف المحافظات تداولاتها اليومية على هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-6-2023 لليوم الثالث على التوالي، مع انخفاض أوقية الذهب نحو 15 دولارا بتعاملات البورصة العالمية للمعادن ليواصل الملاذ الآمن خسائره المتلاحقة.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الجرام فقد نحو 10 جنيهات من قيمته، وهو ما ظهر على سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشار ليبلغ الجرام نحو 2285 جنيها، مقارنة بسعره أمس الذي سجل 2295 جنيها بدون المصنعية.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2610 جنيهات)

وأضاف عضو شعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع صباحا في مصر، ليسجل 2610 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2285 جنيها)

واوضح وجود انخفاض طفيف في سعر جرام الذهب عيار 21 على خلفية هبوط اوقية الذهب بتعاملات اليوم ليبلغ 2285 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1960 جنيهًا)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 صباحا، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

فيما واصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر انخفاضه الملحوظ ليسجل نحو 18280 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 80910 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما تراجع ايضا بالتداولات الصباحية سعر كيلو الذهب عيار 24 ليسجل حوالي 2.610 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

انخفاض مؤثر سجله سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1950 دولار بعد خسارتها 15 دولارا.