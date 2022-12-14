أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-12-2022.. وعيار 21 يترقب اجتماعات النقد الدولي

ارتفعت أسعار اوقية الذهب صباح اليوم في تعاملات بورصة المعادن الدولية وسط ترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي الامريكي ، رغم ثبات أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-12-2022 لليوم الرابع على التوالي مطلع تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

ولازال سعر المعدن الاصفر يشهد ضبابية حول التوقعات انتظار لنتائج اجتماعات صندوق النقد حول مناقشة حصول مصر على تمويلات جديدة ومدي تأثيره على السوق المحلي ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1650 جنيه للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثبات متواصل ليسجل العيار الأعلى سعرا في مصر خلال التعاملات نحو 1890 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1650 جنيه)

واستقر صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مقارنة بصعود الاوقية عالميا ، ليبلغ العيار في التعاملات ليبلغ 1650 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1425 جنيهًا)

فيما واصل سعر جرام الذهب عيار 18 ثبات عند مستوى 1425 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيه)

ولم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 13200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما شهدت بورصة المعادن الدولية ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1809 دولار ، وسط توقعات بمعاودة الهبوط حال اعلان الفيدرالي الامريكي رفع الفائدة على الدولار