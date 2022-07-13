أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-7-2022 بعد زيادة سعر البنزين

ارتفاع جديد في منتصف تعاملات الأسبوع في البورصة العالمية للمعادن، ليصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-7-2022 بشكل ملحوظ صباح اليوم بعد زيادة سعر البنزين اليوم عقب صعود سعر الذهب اليوم بالبورصة نحو 4 دولارات للأوقية الواحدة.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر أرباحا بقيمة 5 جنيهات، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية، خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1004 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 999 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-7-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1149 جنيها)

خمسة جنيهات أرباحا سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، وهو الأعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1149 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1004 جنيهات)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، الارتفاع مثل باقي الأعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1004 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8032 جنيهات)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8032 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35612 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.149 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1726 دولار.