أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-4-2022.. واشتعال عيار 21

قفزة وسط حالة شرائية قوية للمعدن الأصفر، تصعد بسعر الذهب اليوم في ثالث أيام تعاملات بورصة المعادن العالمية، وترتفع معها أسعار الذهب في مصر الأربعاء 13-4-2022 مطلع التعاملات بسوق الصاغة المحلية، مع توقعات مواصلة الصعود بسبب التوترات العالمية.

وقفزت الأسعار محليا بنحو 5 جنيهات للجرام، ليواصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا تحقيق مكاسبه، ويسجل نحو 1027 جنيها للجرام، بعد تسجيله أمس 1022 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتي تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وترصد بوابة “المال نيوز” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1167 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بقيمة نحو 6 جنيهات، وهو الأعلى سعرًا في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1167 جنيها للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1027 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفزة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1027 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (876 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 875 جنيها في التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8216 جنيهًا)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 56 جنيهًا ليبلغ نحو 8216 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36166 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.167 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1974 دولارًا.

وربحت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحيه نحو 12 دولارًا للأوقية لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي.

ويستفيد سعر الذهب محليا من صعوده عالميًا بالإضافة إلى تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية.