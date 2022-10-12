أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-10-2022.. وتراجع عيار 21

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم مع مطلع التداولات اليومية بالبورصة العالمية للمعادن ، وينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 12-10-2022 في بداية التعاملات بسوق الصاغه المحلية في مصر بعد خسارة اوقية الذهب نحو 5 دولارات وارتفاع المعروض من المعدن محليا.

وانخفضت الأسعار محليا بنحو 6 جنيهات في التعاملات ، ويسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1120 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1126 جنيها، غير متضمنة المصنعية ،ويتوقع البعض ارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة حال تحرك سعر الدولار امام الجنية.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 12-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1276 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 الاقل مبيعا خلال تعاملات اليوم ، ليسجل 1276 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1120 جنيه)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل طفيف صباح اليوم خلال التعاملات ليبلغ 1120 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا ومبيعا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (955 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا ليسجل 955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8960 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 48 جنيها ليتراجع ويسجل 8960 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما انخفض سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39556 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.276 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم نحو 1670 دولار علي مدار التعاملات اليوم وامس.

وتتغير أسعار الذهب اليوم في مصر بتغير سعر المعدن الاصفر عالميا بعد قيام المستثمرين في البورصة العالمية ببيع مالديهم من ذهب للاستثمار في السندات الامريكية بعد ارتفاع سعر الدولار عالميا.