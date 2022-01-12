أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-1-2022 وقفزة بعيار 21

قفزة جديدة شهدها سعر الذهب اليوم والذي واصل الصعود مجددا في ثالث ايام تعاملات بورصة المعادن العالمية ، ليصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 12-1-2022 في بداية تعاملات اليوم الصباحيه في سوق الصاغة المحلية ، وسط توقعات بمواصلة المعدن الاصفر للصعود .

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا ، ان سعر الذهب في مصر ربح نحو 3 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 795 جنيه للجرام، بعد صعوده في تعاملات امس التى سجلت 792 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

اسعار الذهب في مصر اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 12-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (906 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 3 جنيهات ، ليسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 904 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (795 جنيه)

وقال نجيب للمال ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز مثل باقي الاعيره بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 795 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (681 جنيهًا)

واستمر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة في الصعود ليسجل 681 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6360 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6360 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28086 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 906 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1817 دولار.

وارتفع سعر اوقية الذهب صباح اليوم بواقع 10 دولار للاوقية وتأثر بها أسعار الذهب اليوم في مصر ليسجل أعلى مستوي في الاسبوع الجاري.