اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-8-2021 وعيار 21 يرتفع مجددا

عيار 21 يسجل 766 جنيها للجرام مع ارتفاع أسعار الذهب في مصر
عمر سالم 5:15 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 5:15 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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صعود جديد سجلته سعر أوقية الذهب لترتفع مجددا في ثالث أيام تعاملات بورصة المعادن العالمية  الأسبوعية، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-8-2021 بشكل طفيف في منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية.

اسعار الذهب في مصر اليوم
اسعار الذهب في مصر اليوم

وربح سعر جرام الذهب الآن في مصر نحو جنيه بعد صعوده صباحا نحو 7 جنيهات للجرام، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 766 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات اليوم الصباحية التى سجلت 765 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-8–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (873 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 873 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (766 جنيها)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني  في التعاملات ليبلغ 766 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (654 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة صعوده محليا ليسجل 654 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6104 جنيهات)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6104  جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27064 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 873 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1746 دولار.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفه التجارية ، ان سعر الذهب في مصر والعالم يشهد تذبذب بعد انهيار عنيف بأكثر من 40 جنيها للجرام محليا ليعاود الارتفاع مجددا بأكثر من 15 دولار للاوقية الواحدة

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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