أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-5-2022.. وعيار 21 يتراجع 10 جنيهات

تذبذب جديد سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-5-2022 بعد هبوطها بشكل طفيف في مطلع تعاملات اليوم بسوق الصاغة بمختلف المحافظات في مصر، رغم صعود أوقية الذهب نحو 10 دولارات خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في ثالث أيام التداول وعدم ثبات السعر عالميا.

وقال عضو شعبة المعادن بالغرفة التجارية نادي نجيب، إن جرام الذهب فقد في التعاملات نحو 10 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1185 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس اليوم التى سجلت 1195 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1345 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الانخفاض بشكل ملحوظ، ليسجل 1345 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1185 جنيها)

واضاف نجيب ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع هبوط اوقية الذهب في البورصة العالمية ليبلغ 1185 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1010 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا صباح اليوم، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1010 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9480 جنيها)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 9480 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 41695 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.345 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1853 دولارا.