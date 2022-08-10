أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-8-2022.. وعيار 21 يحافظ على مستواه

مع ثالث أيام التداولات الأسبوعية سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-8-2022 استقرارا ملحوظا خلال بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة، على خلفية ثبات أوقية الذهب عالميا في بورصة المعادن في تعاملاتها، بعد انخفاضها أمس وخسارة جزء من مكاسبها.

وعلمت “المال” من نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر الذهب سجل ثباتا بعد تراجعه، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي عند نحو 1063 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1224 جنيها)

شهد العيار الأعلي سعرا في مصر استقرار خلال التداولات ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1224 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة والأقل مبيعا بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1063 جنيها)

أما عن العيار الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر فقد حافظ على مستوياته ليسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 خلال التعاملات نحو 1063 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 (915 جنيهًا)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 855 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8504 جنيها)

ولم يشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اي تغير ليبلغ نحو 8504 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 حوالؤ 37944 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما واصل سعر كيلو الذهب عيار 24 ثباته اليوم ليبلغ حوالي 1.224 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب في تعاملاتها العالمية خلال صباح اليوم لتسجل نحو 1792 دولارا، فيما يسود توقعات باحتماليه صعود المعدن الأصفر مجددا حال استمرار التوترات السياسية بين أمريكا والصين.