أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-6-2022.. وعيار 21 يخسر 5 جنيهات

نزيف جديد من الخسائر سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-6-2022 بشكل متواصل لليوم الثالث على التوالي في مطلع تعاملات سوق الصاغة، ويأتي التراجع على خلفية هبوط سعر الذهب اليوم عالميا وخسارة الأوقية نحو 8 دولارات خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن.

وتبلغ قيمة التراجع في سعر الذهب نحو 5 جنيهات من قيمته، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1005 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس التى سجلت 1010 جنيهات، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقا للتشكيلة.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

تراجع جديد شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 1150 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1005 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض جديد مع هبوط اوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 1005 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلي بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (870 جنيهًا)

وانخفض جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل مستمر على مدار اليوم، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 870 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8040 جنيها)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8040 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1832 دولارا، فيما ينخفض سعر الدولار اليوم امام الجنية المصري في السوق الموازية.