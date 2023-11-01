أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-11-2023.. عيار 21 يسجل 2570 جنيهًا

افتتحت أسواق الصاغة تداولاتها الصباحية على استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-11-2023، بعد هبوط ملحوظ أمس وتحقيقه خسائر بنحو 30 جنيها للجرام، بالتزامن مع هبوط الأوقية في تعاملات بورصة المعادن الدولية، لتعاود الاستقرار مجدداً وسط ترقب الجميع لما ستسفر عنه حرب غزة.

وعلمت المال من شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، أن سعر الجرام لم يشهد أى تغيرات جديدة، وسط ترقب للمتعاملين لمستويات العرض وسعر الجنيه أمام باقي العملات، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلى نحو 2570 جنيها، وهو نفس سعره أمس.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-11-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2937 جنيها)

واستقر صباحا سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا، ليبلغ 2937 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2570 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا بشكل ملحوظ بعد انخفاضه أمس، ليسجل 2570 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2203 جنيهات)

ووفقا لبيانات شعبة الذهب، لم يسجل العيار سعر جرام الذهب عيار 18 أى تغيرات ليبلغ 2203 جنيهات فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20560 جنيها)

ثبات جديد يسجله سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليصل إلى مستويات 20560 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 91047 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.937 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت جلسات البورصة العالمية للمعادن هدوءا في التداولات اليوم، حيث يتحرك سعر الأوقية في نطاق ضيق ما بين 1986 – 1983 دولارا للأوقية.