أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء.. عيار 21 يسجل 2155 جنيها للجرام

واصلت اسواق الصاغة المحلية ثبات أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-10-2023 بكافة المحافظات خلال التعاملات المسائية بالتزامن مع هبوط سعر الاوقية في البورصات العالمية للمعادن خلال ثالث جلساتها الاسبوعية نتيجة صعود سعر الدولار امام باقي العملات

وعلمت المال من مصادر في شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، ان سعر الذهب يحاول الحفاظ على مستوياته رغم تراجعها ولكنه يسعي لوقف النزيف ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2155 جنيه للجرام، وهو نفس سعره الصباحي غير شامل المصنعية .

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 4-10-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2464 جنيها)

ولم يشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اي تغيرات على مدار اليوم وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل نحو 2464 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2155 جنيه)

وحافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، على مستوياته رغم تدنيها ليسجل 2155 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1847 جنيهًا)

واستقر على مدار اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل محليا ليبلغ 1847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيه)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات متواصل مساءا ليبلغ نحو 17240 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

واستقرت أسعار سبيكة الذهب عيار 24 محليا رغم انخفاضها في التداولات العالمية لتصل الى نحو 76384 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.464 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد ارتفاعه القوي ، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الانخفاض الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1819 دولار.