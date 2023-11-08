أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء.. عيار 21 يرتفع 5 جنيهات للجرام

انخفض صباحا سعر أوقية الذهب في ثالث جلسات بورصة المعادن الدولية، إلا أن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-11-2023 ارتفعت فى مطلع تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات، لتستفيد من تحرك سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية وتحرك الطلب على المعدن الأصفر.

وارتفع سعر الجرام صباحا بقيمة 5 جنيهات رغم ركود الطلب على المشغولات، إلا أنه مرتفع على السبائك والجنيهات الذهب، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر مستوى 2620 جنيها مقابل 2615 جنيها صباحا غير شامل المصنعية.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-11-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2994 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر تحركا طفيفا ليبلغ نحو 2994 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2620 جنيها)

واستفاد سوق الصاغة من تحرك الدولار أمام الجنيه ليرتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات ويسجل 2620 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2245 جنيهًا)

صعود جديد شهده سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 أرباحا بقيمة 5 جنيهات فى التداولات الصباحية ليبلغ نحو 2245 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20960 جنيها)

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر مكاسب أيضا بقيمة 80 جنيها صباح اليوم ليصل الى مستويات 20960 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

أما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصرية فقد تحركت صعودا عكس نظيرتها العالمية وتسجل 92814 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.994 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن انخفاضا طفيفا فى سعر أوقية الذهب ليبلغ سعر الأوقية 1966دولارا.