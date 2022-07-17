أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد17-7-2022.. واستقرار عيار 21

ثبات جديد سجلته اوقية الذهب نتيجة اغلاق بورصة المعادن وتوقف تعاملاتها للاجازة مع عدم تغير سعر الذهب اليوم عالميا ، فيما تغلق بعض محال الذهب اليوم مع استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17-7-2022 في بداية تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب العالمية خسائر قوية واقل سعر في 3 أشهر منذ بداية الحرب الروسية الاوكرانية نتيجة صعود سعر الدولار عالميا ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 988 جنيه للجرام، فيما لم يتغير أسعاره خلال تعاملات أمس واليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 17-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1134 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة استقرار ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1134 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 988 جنيه)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنظيره العالمي ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 988 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (848 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 848 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7904 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7904 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35154 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.134 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1704 دولار بعد اغلاقها على ان تعاود التعاملات غدا وسط ترقب لاجتماع الفيدرالى الامريكي خلال ايام