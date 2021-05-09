اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9-5-2021 واستقرار عيار 21

للإجازة الأسبوعية لبورصة المعادن
عمر سالم 8:33 ص, الأحد, 9 مايو 21 8:33 ص, الأحد, 9 مايو 21

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واصل سعر الذهب العالمي ثباته لليوم الثاني على التوالي نتيحة عدم تغير مستوي أوقية الذهب فى بورصة المعادن العالمية للاجازة الاسبوعية للبورصة ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 9-5-2021 ، بشكل متواصل خلال بداية التعاملات الصباحيه، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية. 

ولم تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر اي تغير على مدار اليوم ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 791 جنيهًا للجرام؛ بشكل متواصل وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحيه امس غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.
أسعار الذهب اليومأسعار الذهب

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وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 9-5-2021:

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (900 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليسجل 887 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 (791)

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 استقرار بشكل ملحوظ ليبلغ 791 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (675 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 18 ثباتا ليسجل 675 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6328 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6328 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27900 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 900 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1831  دولارًا ببداية التعاملات.

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جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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