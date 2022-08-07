أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7-8-2022.. عيار 21 يقفز 52 جنيها خلال أسبوع

لليوم الثاني على التوالي يستقر مستوي سعر أوقية الذهب نتيجة إغلاق بورصة المعادن وتوقف تعاملاتها للإجازة الأسبوعية، ويثبت معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد -2022 خلال بداية تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وحقق الذهب مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي بما يصل إلى 52 جنيها للجرام، ليبلغ الجرام سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1067 جنيها للجرام، فيما لم يتغير أسعاره خلال تعاملات أمس واليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7-8-2022

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (1220 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا استقراره بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1220 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ( 1067 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 متأثرا بثبات نظيره العالمي ليواصل ثباته صباح اليوم ويسجل 1067 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (921 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18ويستقر عند مستوى 921 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8536 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8536 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37520 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرار عند حوالي 1.220 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1775 دولارا.

واستفاد سعر الذهب في مصر بتحرك سعر الدولار امام الجنيه وبالاضافة الي التوترات بين الصين وتايوان ليحقق مستويات هي الأعلي منذ أشهر وسط توقعات بمواصلة صعوده بالسوق المحلي والعالمي.