أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7-3-2021 واستقرار عيار 21

اغلقت البورصة العالمية للمعادن اليوم للإجازة الأسبوعية، ليتوقف التعامل على سعر الذهب، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7-3-2021، بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم الصباحية، في محلات الصاغة المحلية على مستوي الجمهورية.

ولم يتغير سعر الذهب في مصر على مدار الساعات الماضية بعد هبوط أوقية الذهب بشكل كبير، ليسجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 753 جنيهًا للجرام الواحد، وهي نفس أسعاره في تعاملات أمس المسائية، غير شاملة المصنعية. أسعار الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 7-3-2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (860 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 861 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (753 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل 753 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (645 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوي ليسجل 645 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6024 جنيها)

ولم يتحرك سعر الجنيه الذهب في مصر ليبلغ نحو 6024 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26692 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 862 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1703 دولارًا.

الذهب يتراجع والطلب مازال متدني

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنه رغم تراجع الذهب إلا أن الطلب على المعدن الأصفر محليا مازال متدني، رغم أن سعر الذهب سجل أسوء أداء منذ 9 أشهر حيث فقد جرام الذهب أكثر من 50 جنيها من قيمته السوقية خلال التعاملات.

يُذكر أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.