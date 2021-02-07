أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7-2-2021 واستقرار عيار 21

الصاغة : ثبات سعر الذهب في مصر اليوم واستئناف التداول غدا

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7-2-2021، لليوم الثاني على التوالي في بداية تعاملات اليوم في سوق الذهب المحلي بمحال الصاغة، وذلك على خلفيه إغلاق البورصة العالمية للمعادن وعدوم وجود تداولات الأسبوعية ليثبت سعر أوقية الذهب عالميا.

ومع توقف التعاملات عالميا يستقر سعر الذهب في مصر الآن بعد موجة من التذبذب محليا وعالميا على مدار الاسبوع الماضي ليبلغ سعر الذهب 21 الأكثر مبيعًا نحو 798 جنيها، وهي نفس الأسعار في بداية التعاملات امس السبت، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب. الذهب

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر منتصف تعاملات اليوم الاحد 7 ـ 2 ـ 2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (912 جنيهات)

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 912 جنيهات علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (798 جنيها)

ولم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21، اي تغير ليسجل 798 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (686 جنيهًا)

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 686 جنيهًا فى التعاملات الآن في سوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6384 جنيها)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6384 جنيها ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر مبيعا

سعر أوقية الذهب عيار 24

وثبت سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 27360 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 912 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1815 دولارات.

الصاغة : ثبات سعر الذهب في مصر اليوم واستئناف التداول غدا

ومن المقرر ان يستمر سعر الذهب في الاستقرار على مدار اليوم لعدم وجود تداول وثبات اوقية الذهب والي من المقرر ان يستأنف التداول غدا الاثنين ، وسط تراجع في الطلب من جانب المستهلكين محلياظ

وتتغير أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.