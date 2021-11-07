أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7-11-2021 وثبات عيار 21

شهدت اوقية الذهب ثباتا في البورصة العالمية للمعادن لليوم الثاني على التوالي في ظل عدم وجود تداولات اليوم للاجازة الاسبوعية التي بدأت امس السبت ، لتسجل أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 7-11-2021 استقرارا في مطلع تعاملات الصباح في سوق الصاغة المحلية اليوم .

وتغلق اغلب محال الذهب ابوابها اليوم للاجازة على ان تعاود تعاملاتها غداً الأثنين ، وتستمر الاسعار في ثبات ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 785 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات مساء امس ، غير شامله المصنعية .

أسعار الذهب فى مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 7-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (897 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقراره بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 897 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (785 جنيه)

فيما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 785 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (674 جنيهًا)

كما ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لم يشهد اي تغيرات ليبلغ 674 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6288 جنيه)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6288 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27804 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 897 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1815 دولارًا.

وتوقع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقاً استمرار صعود سعر الذهب عالمياً مع بداية التعاملات العالمية غداً وسط المتغيرات العالمية التى تؤثر ايجابياً على سعر الذهب مما سيساهم في ارتفاع أسعار الذهب في مصر بالتبعية.