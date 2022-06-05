أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 5-6-2022.. واستقرار عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم عالميا ثباتا في الصباح علي خلفية إغلاق البورصة العالمية للمعادن وتوقف التداول للإجازة الأسبوعية، فيما استقر أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 5-6-2022 بشكل متواصل صباح تعاملات اليوم بمختلف محال الصاغة.

ووفقا لجدول العمل فإن الأسواق العالمية تواصل الإغلاق على مدار يومي السبت والأحد، كما يسجل المعدن الأصفر ثبات عند مستوياته بعد انخفاضه بقوة، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1010 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره أمس، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 5-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1155 جنيها)

ويستمر سعر جرام الذهب عيار 24 عند نفس مستوياته التي أغلق عليها، تعاملاته في آخر الأسبوع أمس السبت علي ثبات في المستوي الآن ليسجل 1155 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1010 جنيهات)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثبات بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1010 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لليوم الثاني على التوالي ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8080 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8080 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35805 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.155 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1849 دولارًا مع ارتفاع سعر الدولار عالميا ليلجأ المستثمرين للمضاربة في العملة الأمريكية.