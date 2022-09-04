أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 4-9-2022.. واستقرار عيار 21



شهدت أوقية الذهب ثباتًا لليوم الثاني على التوالي بعد نهاية تعاملاتها الأسبوعية ببورصة المعادن بلندن على ارتفاع أمس، ما ساهم في هدوء أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 4-9-2022 بداية تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية بعد صعود كبير أمس.

وقفزت الأسعار أمس محليا وكسب الجرام نحو 7 جنيهات على مدار اليوم قبل أن يستقر اليوم مع إغلاق البورصة للإجازة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1114 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره أمس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 4-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1272 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة استقرار ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1272 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1114 جنيه)

ولم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اي تغير متأثرا بثبات السعر العالمي ليواصل ثباته بشكل الملحوظ في التعاملات ليبلغ 1114 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (955 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8912 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8912 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39432 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.272 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1714 دولار ، مع ترقب الاسواق لبداية التداولات غدا في بورصة المعادن وسط توقعات بصعود السعر.