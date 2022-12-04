أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 4-12-2022..وعيار 21 يتخطي 1700 جنيه بالمصنعية

قفزات جنونية وغير مبررة شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 4-12-2022 في تعاملات سوق الصاغة المحلية مدموعة بزيادة الطلب على المعدن الأصفر محليا وتراجع المعروض ، علي العكس من نظيرتها العالمية والتى سجلت تغيرا مع الإجازة الأسبوعية في بورصة المعادن الدولية.

ولازال سعر جرام الذهب يشهد مستويات هي الأعلى على مر التاريخ ، ليربح الجرام 55 جنيها اليوم ويصل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر الى 1660 جنيها للجرام في تعاملات اليوم الصباحية مقارنة بسعره أمس البالغ 1605 جنيها للجرام بدون مصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 4-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890 جنيها)

واقترب سعر جرام الذهب عيار 24 من تسجيل مستويات 2000 جنيه بالمصنعية ، ليسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات ويبلغ 1890 جنيه بدون مصنعية ، علمًا بأنه العيار الأقل مصنعية والأكبر جودة والأقل مبيعا في مصر .

سعر جرام الذهب عيار 21 (1660 جنيها)

وقفز جرام الذهب اليوم عيار 21 في التداولات الصباحية ويسجل 1660 جنيها ليتجاوز 1700 جنيه بالمصنعية ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1420 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اشتعاله بالتعاملات الصباحية ليبلغ 1420 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13280 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 440 جنيها ليبلغ نحو 13280 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما استقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1800 دولار.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من صعود الطلب مع انخفاض المعروض محليا من المعدن الأصفر ، فيما يستفيد أيضا من صعود سعر الدولار إمام الجنيه.