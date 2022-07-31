أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 31-7-2022.. واستقرار عيار 21 بسوق الصاغة

سجلت اوقية الذهب ثباتا لليوم الثاني على التوالي نتيجة اغلاق بورصة المعادن وتوقف تعاملاتها للأجازة الاسبوعية في ظل عدم تحرك الاوقية ، لتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 31-7-2022 استقرارا خلال بداية تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وسجل سعر الذهب أعلى مستوي له خلال يوليو أمس السبت بدعم من صعود الاوقية بعد هبوط سعر الدولار عالميا ورفع يعر الفائدة الامريكية ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1015 جنيه للجرام، وهو نفس سعره أمس واليوم .

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 31-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1162 جنيها)

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة استقرارا ملحوظا خلال التعاملات ليبلغ 1162 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1015 جنيه)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند اعلى مستوي في شهر خلال تعاملات اليوم ليبلغ 1015 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 860 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8120 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8120 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36022 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.162 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1765 دولار ، وارتفع الطلب عالميا على المعدن الاصفر قي ظل هبوط سعر الدولار والتراشق الاعلامي بين الولايات المتحدة والصين حول زيارة رئيسة البرلمان الامريكي لتايوان بالاضافة الى الازمة الروسية الاوكرانية