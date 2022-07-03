أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 3-7-2022.. وعيار 21 يعاود الثبات

ثبات جديد يضرب سعر أوقية الذهب نتيجة إغلاق بورصة المعادن وتوقف تعاملاتها اليوم للإجازة الأسبوعية مع عدم تغير سعر الذهب اليوم عالميا ، لتعاود أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 3-7-2022 استقرارها بجميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

ويغلق جزء كبير من محال الصاغة اليوم على أن يستأنف التداول غدا الإثنين ، كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي ليبلغ نحو 993 جنيها، وهي نفس مستوياته خلال تعاملات أمس غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 3-7-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1136 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة استقرارا ملحوظا خلال التعاملات ليبلغ 1136 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 993 جنيها)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنظيره العالمي ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 993 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (850 جنيهًا)

كما استقر أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7944 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7944 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35216 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.136 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1811 دولارا.

وأعلنت شعبة الذهب أمس بدء تطبيق زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على الذهب بنسبة 10% مؤكدة أن الضريبة الجديدة ستضاف إلى المصنعية وليس على قيمة الجرام وأنه لن يشعر بها المستهلك النهائي.