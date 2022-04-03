لليوم الثاني على التوالي تواصل أوقية الذهب ثباتها خلال تعاملات اليوم مع إغلاق بورصة المعادن العالمية بعد تراجع كبير في سعر الذهب خلال الأسبوع، لتستقر معها أسعار الذهب في مصر الأحد 3-4-2022 بداية التداولات الصباحية بمحال الصاغة على مستوى الجمهورية.

وتسود توقعات باحتمالية استمرار المعدن الأصفر في التذبذب عالميا ومحليا مع غموض موقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى عدم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 970 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس غير متضمنة المصنعية.

أسعار الذهب

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 3-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1112 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1112 جنيها للجرام غير شامل المصنعية وهو العيار الأعلى سعرا في مصر بين مختلف الأعيرة والأقل تداولات.

سعر جرام الذهب عيار 21 (970 جنيها)

فيما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا ليواصل ثباته في التعاملات ليبلغ 970 جنيها؛ وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18 (831 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 لليوم الثاني، ليسجل 831 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7760 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر ثباتا نحو 7760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34472 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.112 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجلت أسعار أوقية الذهب عالميا مستوى منخفضا نسبيا عند 1925 دولارا للأوقية

ويتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بسعر اوقية الذهب عالميا وسعر الدولار عالميا ومحليا، واستمر السعر في ثبات أمس.