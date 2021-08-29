أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 29-8-2021 وثبات عيار 21

واصلت أسعار الذهب في بورصة الذهب العالمية استقرارها لليوم الثاني على التوالي في نهاية تعاملاتها الاسبوعية امس وتوقف التعاملات اليوم للاجازة الاسبوعية ، بعد ان شهد الذهب ارتفاع ملحوظ على مدار تعاملات الاسبوع الماضي ، كما لم يتغير أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 29-8-2021 في مطلع التعاملات الصباحية في سوق الصاغه المحلية.

قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان سعر اوقية الذهب ما زال مستقرا ، ليتأثر بها سعر الذهب في مصر ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر رواجا ومبيعا حوالى 791 جنيها للجرام ، وهي نفس اسعاره في التعاملات امس ، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لأخر.

سعر الذهب في مصر



وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاحد 29-8-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (904 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال التعاملات الآن ليسجل 904 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (791 جنيهًا)

كما لم يتغير اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل كبير ليسجل نحو 791 جنييهًا ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (678 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 678 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6328 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6328 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28025 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 904 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1817 دولارًا في التعاملات.

أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه عبر المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.