أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 28-8-2022.. وعيار 21 يواصل مستوياته المرتفعة

استقرار متواصل يفرض نفسه على سعر أوقية الذهب نتيجة إغلاق بورصة المعادن وتوقف تعاملاتها اليوم للإجازة الأسبوعية ، لتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 28-8-2022 ثباتا جديدا صباح اليوم فى جميع محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

ويقوم جزء كبير من محال الصاغة بالإغلاق اليوم على أن يستأنف التداول غدا الإثنين، بعد مكاسب حققها نهاية الأسبوع الماضي ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1080 جنيها، وهي نفس مستوياته خلال تعاملات أمس غير شامله المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 28-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1235 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة استقرارا ملحوظا خلال التعاملات ليبلغ 1235 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1080 جنيها)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنظيره العالمي ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1080 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (926 جنيهًا)

كما استقر أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 926 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8600 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35265 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.235 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1735 دولار، فيما يستفيد سعر الذهب عالميا من هبوط سعر الدولار او ارتفاع التضخم عالميا وخاصة بالولايات المتحدة، ويستفيد محليا حال ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية.