أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 27-2-2022 وثبات عيار 21

شهد سعر الذهب عالميا اليوم ثباتا بالتزامن مع عدم حدوث تغير في أوقية الذهب نتيجة إغلاق البورصة العالمية للمعادن وتوقف التداول للإجازة الأسبوعية، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 27-2-2022 بشكل متواصل خلال بداية التعاملات الصباحية بمختلف محال الصاغة.

وتستمر الأسواق العالمية في الإغلاق على مدار يومي السبت والأحد ، ليستقر عند مستوياته بعد تراجعه بقوة، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 828 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 27-2-2022..

سعر جرام الذهب عيار 24 (946 جنيهًا)

ويستمر سعر جرام الذهب عيار 24 عند نفس مستوياته التي أغلق عليها تعاملاته في آخر أيام الأسبوع أمس السبت ليسجل 946 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (828 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 828 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (709 جنيهات)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لليوم الثاني على التوالي ليبلغ 709 جنيهات في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6632 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6632 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 29295 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 946 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1890 دولارًا مع ترقب المستثمرين لعودة بورصة المعادن للتداول غدا عالميا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.