أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 27-11-2022.. واستقرار عيار 21

بعد أيام من الاشتعال والقفزات الجنونية استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 27-11-2022 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة بمصر ، بعد تسجيلها أعلى مستوياتها التاريخية ، ليثبت بعد توقف التداولات في بورصة المعادن الدولية للإجازة الأسبوعية.

ويترقب جميع المتعاملين بالذهب مستويات الدولار أمام الجنيه ، لأنه الأكثر تأثيرا في سعر المعدن الأصفر ، وهو ما سيوضح حركة الذهب الأسبوع الجاري ، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند مستويات 1446 جنيها للجرام بدون مصنعية.

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 27-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1652 جنيها)

واستقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 صباحا ليغلق عند أعلى مستوي في تاريخه ، ليسجل العيار الأقل بيعا نحو 1652 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1446 جنيها)

كما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صباحا على مستوياته التاريخية ليبلغ 1446 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1248 جنيهًا)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بالسوق فقد استقر أيضا ليبلغ 1248 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (11568 جنيها)

واستفاد أيضا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر من تحرك سعر الدولار لكنه أغلق اليوم على ثبات ملحوظ عند 11568 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 51212 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.652 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار التعاملات اليوم نحو 1752 دولارًا للأوقية ، وسط تذبذب مستويات الدولار عالميا أمام باقي العملات .