أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 26-9-2021 وثبات عيار 21

يواجه سعر الذهب في بورصة الذهب العالمية حالة من الثبات لليوم الثاني على التوالي في نهاية تعاملاتها الاسبوعية امس وتوقف التعاملات اليوم للاجازة الاسبوعية ، بعد ان انهارت الاوقية بشكل ملحوظ نهاية تعاملات الاسبوع الماضي ، فيما أستقر أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 26-9-2021 في بداية التعاملات الصباحية في سوق الصاغه المحلية.

من جانبه قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان سعر اوقية الذهب يواصل الاستقرار ، ليتأثر بها سعر الذهب في مصر ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا حوالى 770 جنيها للجرام ، وهي نفس اسعاره في التعاملات امس ، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لأخر.

الذهب جديد



وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاحد 26-9-2021

سعر جرام الذهب عيار 881 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (770 جنيهًا)

كما لم يتغير اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل كبير ليسجل نحو 771 جنييهًا ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (660 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 660 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6170 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6170 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27311 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 881 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم 1750 دولارًا في التعاملات.

وتسجل أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه عبر المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.