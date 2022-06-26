أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 26-6-2022.. واستقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا جديدا اليوم الأحد 26-6-2022 لليوم الثاني فى بداية تعاملات اليوم الصباحية فى جميع محال الصاغة، على خلفية ثبات سعر الذهب اليوم عالميا وعدم تغير سعر الأوقية نتيجة إغلاق بورصة المعادن وتوقف التعاملات للإجازة الأسبوعية.

وأغلقت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض على ان تستأنف عملها غدا الإثنين ، وسط ترقب لتأثير ارتفاع التضخم وسعر الفائدة عالميا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1004 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره أمس غير شامل المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 26-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

ويعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة الأخري والذي شهد استقرارا خلال التعاملات ليبلغ 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1004 جنيهات)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1004 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

كما استقر أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 862 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8032 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8032 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1827 دولار ، ويسجل التضخم ارتفاعا تاريخيا في عدد من دول العالم خاصة القارة الأوروبية والولايات المتحدة مما دفع تلك الدول لرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.