أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 25-9-2022..وعيار 21 يسجل 1130 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 25-9-2022 ثبات ملحوظ لليوم الثاني على التوالي في تعاملات سوق الصاغة بكافة المحافظات، مع توقف التداول في بورصة المعادن العالمية للاجازة الاسبوعية واستقرار سعر اوقية الذهب.

وبدأت محال الذهب تعاملاتها على ثبات سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا ليسجل الجرام نحو 1130 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير شامله المصنعية والتي تتراوح ما بين 60-120 جنيه للجرام ، مع مواصلة المعدن الاصفر الطلب المرتفع عليه.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 25-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1293 جنيها)

ووفقا للأسعار اليوم فقد شهد سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلي في مصر ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات ليبلغ 1293 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل بيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1130 جنيه)

كما استقر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1130 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (970 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل قيمة ثبات متواصل ليبلغ 970 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9040 جنيه)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9040 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 40083 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.293 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار التعاملات اليوم نحو 1648 دولارًا للاوقية