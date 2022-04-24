أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-4-2022.. وعيار 21 يقترب من 1100 جنيه

سجلت أوقية الذهب استقرارا عالميا نتيجة إغلاق بورصة المعادن وتوقف تعاملاتها للإجازة الأسبوعية مع ثبات سعر الذهب اليوم وأمس ، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-4-2022 مطلع التعاملات بجميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

وقد يشهد سعر الذهب في مصر تغيرا اليوم حال تحرك سعر الدولار أمام الجنيه خلال اليوم ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1090 جنيها للجرام، فيما لم تتغير أسعاره خلال تعاملات أمس واليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1248 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة استقرارا ملحوظا خلال التعاملات ليبلغ 1248 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1090 جنيها)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنظيره العالمي ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1090 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (935 جنيهًا)

كما استقر أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 935 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8720 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8720 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38688 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.248 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم عند 1935 دولار بعد هبوطها بشكل قوي على مدار يومي الخميس والجمعة نتيجة قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح الخاصة بالمعدن الأصفر ما ساهم في تراجعه لأقل مستوى في أسبوعين.