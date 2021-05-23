أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23-5-2021 …وثبات عيار 21 فى بداية التعاملات

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 23-5-2021، استقرارارها بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية اليومية، خلال تعاملاتها في سوق الصاغة المحلية، مع ثبات سعر الذهب، اليوم، في بورصة المعادن العالمية بلندن نتيجة توقف تعاملاتها للاجازة الاسبوعية امس واليوم.

ومن المقرر ان تعاود البورصة تعاملاتها غدا الأثنين ، ليواصل الثبات اليوم على أسعار الذهب في مصر ، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 804 جنيهًا للجرام ، وهي نفس اسعارها خلال تعاملات امس ، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لاخر طبقا للجودة سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 23-5-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (919 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الاستقرار خلال التعاملات الآن ليسجل 919 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (804 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ثبات بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات ليسجل 804 وجنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (689 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 689 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6440 جنيهًا)

واستقر سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6440 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28432 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 831 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 919 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1881 دولارًا.

سعر الذهب في مصر يسجل أعلي مستوي في 2021

وقفز سعر الذهب في مصر الاسبوع الماضي وسجل مستوي كبير على خلفيه استمرار ازمة كورونا و تراجع سعر الدولار وعوائد السندات الامريكية عالميا مما دفع المستثمرين للجوء للشراء الذهب والاستثمار فيه بديلا عن الدولار ما دفع سعر الذهب للصعود عالميا ومحليا لاعلي مستوي في 2021

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.