أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23-10-2022.. واستقرار عيار 21

واصلت أوقية الذهب ثباتها لليوم الثاني على التوالي خلال تداولات بورصة المعادن، في ظل ترقب الأسواق لحركة الدولار عالميا ومحليا، كما استقر أيضا بالتداولات الصباحية أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23-10-2022 بجميع محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وتتوقف التداولات اليوم محليا وعالميا ببورصة المعادن للإجازة الأسبوعية أن تعاود تعاملاتها غدا الإثنين، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1114 جنيها للجرام، وهو نفس سعره أمس قبل فرض سعر الضريبة والمصنعية على الجرام.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا استقراره الملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1273 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1114 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند أعلى مستوي في شهر خلال تعاملات اليوم ليبلغ 1114 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (955 جنيهًا)

أما عن العيار الأقل سعرا والأكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 955 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8912 جنيها)

فيما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8912 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.273 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1654 دولارا، ومن المرتقب أن يواصل المعدن الأصفر صعوده عالميا في ظل التوترات الجيوسياسية والأقليمية مع تذبذب سعر الدولار عالميا.