اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23-1-2022.. وثبات عيار 21

عيار 21 يسجل نحو 803 جنيهات للجرام
عمر سالم 10:44 ص, الأحد, 23 يناير 22 10:44 ص, الأحد, 23 يناير 22

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لليوم الثاني على التوالي سجل سعر الذهب ثباتا عالميا بالتزامن مع عدم تغير سعر الأوقية نتيجة للاغلاق وتوقف البورصة عن التداول للإجازة الأسبوعية ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23-1-2022 بشكل متواصل في مطلع التعاملات الصباحية بمختلف محال الصاغة.

ويتوقف التداول بالبورصات العالمية يومي السبت والأحد للإجازة الأسبوعية وتستقر الأسعار على مدار اليومين ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 803 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير متضمنة المصنعية.

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سعر الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23-1-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (917 جنيها)

وأنهى سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة ، تعاملاته في آخر أيام الأسبوع على استقرار في المستوى الآن ليسجل 917 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 803 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا بشكل متواصل  في التعاملات ليبلغ 803 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (685 جنيهًا)

فيما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لليوم الثالث على التوالي ليبلغ 685 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6424 جنيها)

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6424 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28114 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 917 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1836 دولارًا بعد تسجيلها أعلى مستوى في شهرين وارتفاعها 1.19% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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