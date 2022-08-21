أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21-8-2022.. واستقرار عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم ثبات عالميا على خلفية توقف التداول في البورصة العالمية للإجازة الأسبوعية، لتواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21-8-2022 استقرارها بشكل ملحوظ على مدار اليوم وحتى نهاية التعاملات بسوق الصاغة المحلية.

ومن المقرر أن يغلق جزء كبير من محال الصاغة اليوم للإجازة، لكن سعر الذهب قد يسجل تغيرا على مدار اليوم اذا تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1078 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره أمس، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1232 جنيها)

ووفقا لشعبة الذهب بالقاهرة فإن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد استقرار بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1232 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1078 جنيها)

واضافت الشعبة تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مثل باقي الأعيرة ليشهد ثباتا ملحوظا في التعاملات ، وببلغ 1078 جنيه للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (924 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 924 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8624 جنيها)

فيما أوضحت أن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقر ليبلغ نحو 8624 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38192 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.232 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما أن سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرار التعاملات اليوم نحو 1745 دولارًا للأوقية