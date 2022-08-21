أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21-8-2022.. عيار 21 يسجل 1078 جنيها

واصلت أسعار الذهب استقرارها لليوم الثاني على التوالي تأثرا بإغلاق البورصة العالمية للمعادن تداولاتها الأسبوعية للإجازة الأسبوعية، فيما تحافظ أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21-8-2022 على مستوياتها المرتفعة منتصف تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية، بالتزامع مع ثبات سعر الفائدة وأوقية الذهب.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية إن ثبات سعر الدولار اليوم ساهم في استقرار سعر الذهب بالتزامن مع إغلاق بعض المحال، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1078 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره صباحا، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21-8-2022 :

سعر جرام الذهب عيار 24 (1232 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثباتا اليوم ليبلغ 1232 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1078 جنيها)

وحافظ سعر جرام الذهب عيار 21 على مكاسبه التي حققها على مدار الأسبوع خلال تعاملاته ليبلغ 1078 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (924 جنيهًا)

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ثباته ليسجل 924 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8624 جنيها)

ولم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 8624 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 خلال التعاملات بنحو 38192 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.232 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1745 دولارا، ومن المقرر أن تفتتح البورصة العالمية تعاملاتها غدا في أول أيام الأسبوع وسط توقعات بصعودها.