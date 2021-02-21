أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21-2-2021 وعيار 21 يسجل 782 جنيها

سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا الآن نحو 782 جنيها

لم يشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21-2-2021، أي تغيير على مدار تعاملات اليوم ليستقر سعر الذهب عالميا ومحليا، خلال نهاية تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية، علي خلفية إغلاق بورصة المعادن العالمية اليوم للإجازة الأسبوعية.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر في التعاملات الآن، على مدار اليوم ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا الآن نحو 782 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب.

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر نهاية تعاملات اليوم الجمعة 19-2-2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (893 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24، ثباتا الآن خلال التعاملات اليومية، ليسجل 893 جنيها علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (782 جنيها)

فيما عاود سعر جرام الذهب عيار 21، الثبات بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل الآن 782 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (671 جنيهًا)

ولم يشهد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 671 جنيهًا اي تغير فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6256 جنيها)

سعر الجنيه الذهب في مصر سجل 6256 جنيها ، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 حتى الآن ليسجل نحو 27683 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الاعلي جودة.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 893 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1783 دولارًا

الصاغة: تراجع السعر يشجع على جذب المشترين

وقال نادي نجيب سكرتير نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان الطلب على الذهب في مصر متراجع للغاية خلال الفترة الحالية مقارنة بمثيلتها في 2020 ، ولكن هناك رواج نسبي نتيجة احتفالات الفلانتين مؤخراً وتراجع السعر بقوة في مصر .

ويبلغ متوسط إنتاج مصر من الذهب سنوياً لنحو 13 طناً سنويا يأتي معظمها عبر منجم السكري ، بالاضافة إلى عدد من المناجم الصغيره الاخري ، كما طرحت مصر مؤخراً عدد من المزايدات للمستثمرين للتنقيب عن الذهب في اكثر من محافظة.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.