أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21-11-2021.. واستقرار عيار 24

واصل سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن استقراره لليوم الثاني على التوالي في ظل عدم تغير الأسعار ، لتثبت معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21-11-2021 في بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية ، قبل أن تغلق السوق تعاملاتها للإجازة الأسبوعية أمس السبت.

وفقد جرام الذهب بجميع الأعيرة نحو 5 جنيهات على مدار الأسبوع الماضي ، قبل أن ينهي تعاملاته على ثبات ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 808 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير شاملة المصنعية.

اسعار الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21-11- 2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (924 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 924 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (808 جنيها)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 808 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (692 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغيرات ليبلغ 692 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6464 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6464 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28675 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 924 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1845دولارًا بعد خسارة كبيره تعرضت لها بسبب الحاله البيعية من جانب المستثمرين عالميا للاستفاده من الأرباح.