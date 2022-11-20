أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 20-11-2022.. واستقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 20-11-2022 ثباتا متواصلا بشكل ملحوظ في التعاملات الصباحية اليوم بسوق الصاغة المحلية، على خلفية ثبات سعر الذهب عالميا نتيجة توقف التداول في البورصة العالمية بعد إغلاقها علي تراجع أمس السبت.

ويغلق عدد كبير من محال الصاغة في مصر اليوم للإجازة الأسبوعية، على أن تستأنف تداولاتها غدا الإثنين وسط توقعات بعودتها للصعود، كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1287 جنيها للجرام غير شامل المصنعية وهي نفس سعره أمس.

سعر الذهب اليوم

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 20-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1472 جنيها)

ووفقا لشعبة الذهب بالقاهرة فإن سعر جرام الذهب عيار 24 واصل ثباته بشكل ملحوظ بالتعاملات الآن ليسجل 1472 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1287 جنيها)

وأشارت الشعبة إلى أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ما زال يحافظ على مستوياته التاريخية في التعاملات، وببلغ 1287 جنيها للجرام وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1103 جنيهات)

فيما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، أي تغيرات ليبلغ 1103 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10296 جنيها)

واستقر صباحا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 10296 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 45632 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.472 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما أن سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرارا خلال تعاملات اليوم ليبلغ نحو 1752 دولارًا.