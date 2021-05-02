أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 2-5-2021 ..واستقرار عيار 21

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-5-2021 استقراراها بشكل ملحوظ في بداية التعاملات اليومية، بمحالّ الذهب بسوق الصاغة ، نتيحه عدم تغير سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل كبير فى بورصة المعادن العالمية،للتجازة الاسبوعيه لها .

ولم يشهد أسعار الذهب اليوم في مصر اي تغيرا ملحوظا ، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 776 جنيهًا للجرام؛ وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحية أمس غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. اسعار الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 2-5-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (885 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 885 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (776 جنيها)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 أي تغير بشكل ملحوظ ليسجل 776 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (664 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 664 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6208 جنيهات)

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر نحو 6208 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27432 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 885 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1770 دولارًا ببداية التعاملات.

الشعبة : تراجع مبيعات الذهب مع توقعات بمعاودة الصعود

واوضح سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا ، نادي نجيب ، إن الوقت الحالى هو الأفضل لشراء الذهب أو الاستثمار فيه وادخاره ، موضحا أن هناك تراجعا كبيرا في المبيعات بشكل مستمر ، في ظل أن سعر الذهب في مصر مازال متدنيا مقارنة بسعره في نفس الفترة من العام الماضي.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.