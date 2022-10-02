أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 2-10-2022.. واستقرار عيار 21

تواصل اوقية الذهب ثباتها عالميا في بورصة المعادن لليوم الثاني علي التوالي نتيجة اغلاق البورصة للاجازة الاسبوعية ، وأستقرت معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 2-10-2022 في مطلع تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية مع تراجع الطلب على الذهب محليا.

ومن المرتقب ان يواصل المعدن الاصفر استقراره على مدار اليوم محليا ، حال عدم تحرك سعر الدولار امام الجنية ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1117 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 2-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1277 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة الاخري استقرار خلال التعاملات ، ليبلغ 1277 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1117 جنيه)

فيما أستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1117 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (956 جنيهًا)

كما ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 956 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8936 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8936 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39587 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثبات ليبلغ حوالي 1.277 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1662 دولار ، كما من المقرر ان تعاود البورصة العالمية تعاملاتها وتداولاتها غدا الاثنين وسط توقعات بمواصلة صعودها.