أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-9-2021 واستقرار عيار 21

استقرار متواصل يشهده سعر الذهب في بورصة الذهب العالمية لليوم الثاني على التوالي في نهاية تعاملاتها الاسبوعية امس وتوقف التعاملات اليوم للاجازة الاسبوعية ، بعد هبوط عنيف لاوقية الذهب ، كما أستقر أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-9-2021 في بداية التعاملات الصباحية في سوق الصاغه المحلية.

وتسود توقعات باحتماليه تحرك سعر الذهب مطلع تعاملات الاسبوع الجديد غدا الاثنين ، بعد استقراره اليوم ليتأثر بها سعر الذهب في مصر ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا حوالى 772 جنيها للجرام ، وهي نفس اسعاره في التعاملات امس ، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

الذهب جديد



وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاحد 19-9–2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (884 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال التعاملات الآن ليسجل 884 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (772 جنيهًا)

كما لم يتغير اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل كبير ليسجل نحو 772 جنييهًا ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (661 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 661 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6176 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6176 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27345 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 884 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1754 دولارًا في التعاملات

وتستمر أسعار الذهب اليوم في مصر في الثبات على مدار اليوم قيما تغلق بعض المحال ابوابها للاجازة الاسبوعية ، كما يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه عبر المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.