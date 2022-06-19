أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-6-2022.. وعيار 21 يواصل ثباته

مازالت أوقية الذهب تشهد ثباتا متواصلا خلال تعاملات الأسبوع مع إغلاق بورصة المعادن العالمية لليوم الثانى على التوالى، بعد قفزة سعر الذهب قبل إغلاقها، لتستقر أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-6-2022 مطلع تعاملات اليوم الصباحية في محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

ويغلق جزء كبير من محال الصاغة والذهب في مصر أبوابها اليوم للإجازة أيضا على أن تستأنف تعاملاتها غدا، وسط ترقب من جانب المتعاملين، فيما يباع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن عند 1004 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

شهدت بداية تعاملات اليوم استقرار سعر جرام الذهب عيار 24، والذي يعد الأعلى سعرا في مصر خلال التعاملات، ليبلغ 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1004 جنيهات)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثبات ملحوظ مثل غيره ليواصل مستوياته في التعاملات ليبلغ 1004 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والأعلي مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 والذي يسجل أقل سعرا في مصر ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8032 جنيها)

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر لليوم الثاني عند مستوي 8032 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجلت أسعار أوقية الذهب عالميا أعلي مستوي في أسبوع عند 1845 دولار للأوقية.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدد من العوامل أبرزها بسعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى سعره عالميا.